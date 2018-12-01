احتجاج ودعوات لحماية طالبات الغريفة

احتج عدد كبير من طلاب المدارس ومعلميهم أمام مركز شرطة الغريفة والساحات العامة، تضامناً مع الطالبات اللاتي اعتدن عليهن جسدياً وهن في طريقهن إلى المدرسة، وهو الأمر الذي يعدّ غير أخلاقي من المجرمين الذي كانوا في سيارة معتمة فى الشوارع بالغريفة .

واستنكر الطلاب العنف ضد المرأة مطالبين رجال الأمن بحماية الطلاب من الاعتداء عليهم من قبل شباب مجهولين قامت برش مواد كيميائية حارقة على الطلبة في الطريق عند ذهابهم وعودتهم من المدارس.

وتعتبر هذه ظاهرة خطيرة، مؤشرا على تنامي الجرائم، وهو الأمر الذي جعل المدارس تتوقف ليوم واحد لأجل أن يلتفت المسؤولين لهذه الأزمة وإيجاد الحلول القانونية الرادعة للمجرمين.

وكانت سيارة معتمة نوع هوندا “فيرنا” بيضاء اللون يقودها شاب مجهول الهوية أقدم على رش مادة حارقة بواسطة معدات خاصة اعتداءاً على طالبات فى المرحلة الثانوية خلال الايام الماضية، وادخلت بعضهن إلى المستشفى، فيما نُقلت أخرى لتلقي العلاج خارج المنطقة نطراً لسوء حالتها الصحية.

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