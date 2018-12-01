ندوة علمية حول التطعيمات في الزاوية

نظم مكتب الرعاية الصحية بالزاوية ندوة علمية بمناسبة اليوم العلمي للحملة الوطنية للتطعيمات، بإشراف العيادة المجمعة الزاوية ومركز الخدمات الصحية الزاوية، وبرعاية “فارماليس” ليبيا و”بريمالاك” تحت شعار “معاً من أجل اطفالنا” والتي ستنطلق يوم 8 من شهر ديسمبر وتستمر الى يوم 15 ديسمبر 2018 م ضد مرض الحصبة والحميراء وشلل الاطفال واعطاء فيتامين (أ).

وتستهدف الحملة الفئة العمرية لشلل الاطفال من سن يوم إلى غاية 6 سنوات والفئة العمرية من 9 شهور الى غاية 15 سنة تحصينات عن الحصبة والحميراء.

وألقيت خلال الندوة عدد من المحاضرات بالمركز الوطني للبحوث الطبية بالزاوية للتعريف بهذه الحملة وبأنواع اللقاحات والأعراض الجانبية وطرق استخدام اللقاحات والتطعيمات التي ينصح بها الحوامل بحضور عدد من المشاركين والممرضات والأطباء بالمراكز الصحية ووحدات الرعاية الصحية بالزاوية.

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