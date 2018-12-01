عصابة مسلحة تقتحم سكن عمال غرب سرت وتقتل سوداني وتنهب أموالهم

اقتحمت مجموعة مسلحة عناصرها ملثمين مسكن يقطنه عمال وافدين بطريق الغربيات 7 كلم جنوب غرب مدينة سرت ونهبت أموالهم وقتلت عامل سوداني جرى نقل جثمانه إلى مستشفى ابن سينا.

وقال مصدر محلي لـ«بوابة الوسط» السبت «خلال الاقتحام حصلت مشادة مع أحد العمالة سودانى الجنسية فقام أحد أفراد العصابة باطلاق طلقة مسدس فى راسه وتوفى فى الحال».

وأضاف: «بعد قتل العامل السوداني دخلو لغرف العمال وقامو بقوة السلاح بنهب أجهزة هواتف محمولة ومبالغ مالية تقدر حسب المعلومات الأولية أكثر من عشر آلاف دينار».

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وأشار المصدر إلى أن العمال ينتمون إلى الجنسية المصرية والسودانية وعددهم حوالي 20 عامل يعملون بمهن مختلفة بورش حدادة وميكانيكا.

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