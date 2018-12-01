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بعد خمس سنوات.. قسم العمليات مرزق يستقبل المرضى

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا عن طريق منظمة UNDP بصيانة غرفتي العمليات بمستشفي مرزق العام بناء على المقايسة المقدمة من الإدارة الفنية بالمستشفى، بعد خمس سنوات على توقفه نتيجة لقلة الدعم اللازم له من معدات وأجهزة حديثة تُمكّنه من استمراره في استقبال المرضى.

واستطاعت البعثة في الرابع عشر من شهر نوفبمر الماضي من إنهاء أعمال الصيانة، وهو الأمر الذي جعل المستشفى يُباشر في استقبال الحالات وإجراء العمليات اللازمة للمواطنين المرضى.

وأجرى قسم العمليات مطلع الأسبوع الماضي إحدى عشر عملية وشملت استئصال مرارة وعملية فتق في السرة وعمليات قيصرية، إضافة إلى استئصال كيس دهني بمساعدة عدد من الكوادر الطبية المساعدة لقسم العمليات من أطباء وتمريض و فنيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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