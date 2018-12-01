بالفيديو | مقاتل من البنيان المرصوص ضمن قتلى غارة ” أفريكوم ” على موكب القاعدة

ليبيا – لقي مقاتل ليبي من قوات البنيان المرصوص مصرعه فى الغارة الأمريكية التي شنتها قوات أفريكوم على موكب لتنظيم القاعدة الإرهابي بمنطقة ” وادي فيلالن” قرب بلدة العوينات شمالي غات ظهر أول أمس الخميس .

وهذا المقاتل هو ” موسى أله التارقي ” وقد شارك فى معارك ” البنيان المرصوص ” ضد تنظيم داعش الإرهابي فى المحور الجنوبي لمدينة سرت ضمن مجموعة مقاتلين من الجنوب الليبي والجفرة وإنتهت بخسارة التنظيم، وقد نعاه عدد من أقاربه فى مدينة أوباري مؤكدين مقتله فى الغارة .

وفى لقطات أُلتقطت يوم 24 يونيو 2016 وقد بثتها أيضاً قناة النبأ ، ظهر ” أله ” وهو يشارك مع مجموعة من الجنوب الليبي فى القتال ضد داعش فى محور جنوبي سرت .

وفى ذات اللقطات التي تحتفظ المرصد بنسخة منها بدا ” أله ” بأنه قيادياً بين مجموعته ويتصدرها فى القتال وهو يزحف على الأرض ويطلق النار صوب أهداف لداعش يرجح بإنها كانت تتمركز فى حي الزعفران بمدينة سرت خلال الحرب التي دارت ضد التنظيم المتطرف بدعم من جوي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى مطلع العام الجاري قُتل شقيق موسى فى غارة نفذها أيضاً طيران أفريكوم فى أوباري وقد إستهدفت أيضاً أهدافاً عناصر مما يسمى تنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامي .

وتؤكد مصادر صحيفة المرصد بأن ” موسى أله ” من سكان حي الشارب فى أوباري وبأنه إنخرط فى الفترة الأخيرة بأنشطة يموّل بها تنظيم القاعدة نفسه كتهريب الأسلحة وغيرها من الأنشطة الممنوعة .

وتستبعد ذات المصادر بأن يكون ” أله ” من الأعضاء البارزين فى مايسمى ” تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ” النشط فى جنوب ليبيا ، إلا أنه من ضمن خلايا متعددة من المتعاونين مع التنظيم على عدة مستويات بينما تشير مصادر أخرى إلى إنتسابه للتنظيم بالفعل .

وتؤكد أيضاً بأن من بين القتلى شخصية قيادية بارزة فى التظيم على مستوى الصحراء ولكن لم يتم تحديد هوية هذه الشخصية وجنسيتها بعد فيما كان جزء من بقية العناصر من المرافقين والمتعاونين ، كما أن بقايا بعض الأغراض وإحدى الجثث فى موقع الضربة تشير إلى إحتمالية وجود سيدة من بينهم قد تكون زوجة أحد القيادات أو العناصر .

وتأتي هذه المعلومات لتثير الجدل مجدداً حول فرضيات تسلل عناصر إجرامية أو إرهابية أو مرتبطة أو متعاونة تحديداً مع تنظيم القاعدة لصفوف القتال ضد تنظيم داعش فى سرت لتصفية حسابات مع الأخير فى إطار الخلاف بين التنظيمين كما حدث فى سوريا ودرنة والعراق ، مستغلة فى ذلك حالة الفوضى فى المحاور التي كانت مفتوحة أمام الجميع للمشاركة فى الحرب كونها هدف وطني إضافة لحماسة الشباب المقاتل غير المؤدلج وإندفاعهم ضمن البنيان المرصوص للقضاء على التنظيم الإرهابي وقد سقط منهم المئات بين قتيل وجريح فى سبيل دحر داعش .

وفى الأثناء ، تطالب قيادة عملية البنيان المرصوص باهتمام أكبر من المجلس الرئاسي بمقاتليها وعلاج جرحاهم وتعويض ذوي من قضى منهم فى مواجهة داعش الإرهابي إضافة لمطالبات أخرى بصرف مكافآت مالية لعناصر القوة متهمة الرئاسي على لسان آمرها بشير القاضي بالتقصير .

وفى وقت سابق من مساء الجمعة أعلنت القيادة الأمريكية فى أفريقيا ” أفريكوم ” مسؤوليتها عن الغارة واصفة إياها بالدقيقة وبأنها تمت بالقرب من منطقة العوينات جنوب غرب ليبيا ظهر الخميس .

وفى بيان نشرته عبر مركزها الإعلامي مساء الجمعة وترجمته المرصد ، قالت أفريكوم أن الغارة تمت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني وقد كانت ضربة دقيقة بالقرب من منطقة العوينات .

وتأكيداً لما إنفردت به المرصد مساء الخميس بعد وقوع الضربة عن عدد القتلى ، قالت أفريكوم إن الغارة أسفرت عن مقتل أحد عشر فرداً من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و تدمير ثلاث 3 مركبات مؤكدة عدم قتل أو إصابة أي مدنيين فى العملية .

وأضافت :”سوف تستخدم قوة أفريكوم الضربات الدقيقة لحرمان الإرهابيين من الحصول على الملاذ الآمن في ليبيا. سنواصل الضغط على شبكاتهم ، وسيظلون معرضين للخطر أينما كانوا هذا ما قاله الجنرال جورج كورسون أولسون ، مدير العمليات في القوة ” .

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وأشارت أفريكوم إلى أن هذه هي الضربة الأمريكية الثالثة ضد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ليبيا وقد كانت الضربة ماقبل الأخيرة ضد القاعدة في 13 يونيو 2018 ، مما أدى إلى مقتل إرهابي واحد .

وختمت القيادة الأمريكية بيانها بالقول :” لن تنسى الولايات المتحدة مهمتها المتمثلة في تحطيم ، وتعطيل ، وتدمير المنظمات الإرهابية وتحقيق الاستقرار في المنطقة. نحن ملتزمون بالحفاظ على الضغط على شبكة الإرهاب ومنع الإرهابيين من إنشاء ملاذ آمن ” .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية