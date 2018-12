تركيا تكشف عن إمكانية عودة شركاتها للعمل داخل ليبيا

التقى وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي مع نظيره وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان وذلك على هامش الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

خيث بحثا فيها سبل التعاون بين البلدين وتذليل كافة الصعوبات والعوائق التي قد تواجه الطرفين.

وخلال اللقاء قال الوزير التركي أن ليبيا بدأت في تحسن من حيث الأمن والأمان وبإمكانية الشركات التركية أن تستأنف عملها من جديد.

