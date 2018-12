ضربات جوية أمريكية جنوب غربي ليبيا تقضي على 11 عنصراً من تنظيم القاعدة

كشف الجيش الأميركي أمس الجمعة عن مقتل 11 شخصاً يشبته بأنهم من عناصر تنظيم القاعدة في ضربة جوية جنوب غربي ليبيا.

وبحسب قيادة القوات الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” فإن الهجوم نفذ الخميس وهو الثالث من نوعه منذ مارس الذي يستهدف متشددي تنظيم فرع القاعدة في شمال أفريقيا.

وكانت رويترز قد نقلت عن القيادة الأميركية أن الضربة، التي جرت قرب بلدة العوينات بالقرب من الحدود مع الجزائر دمرت 3 مركبات، قائلةً:

“في الوقت الحالي نقدر أن الضربة لم تسقط قتلى أو جرحى بين المدنيين”.

