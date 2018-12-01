رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بعقد إجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي قريباً.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية، تعقيباً على ترحيبها بالبيان الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، والذي يشير إلى إقتراح وزير خارجية الجزائر، بإتخاذ التدابير اللازمة لعقد إجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي قريباً.

وثمنت خارجية الوفاق حرص الجزائر على تفعيل عمل أجهزة و مؤسسات الإتحاد المغاربي، إلى جانب مواقف الدول الأعضاء المرحبة بهذا الإقتراح، لافتة إلى أن الأجواء الإيجابية والعلاقات الثنائية المتميزة القائمة حالياً ما بين دول الاتحاد التي عكستها التصريحات البناءة، وتقارب وجهات النظر حول مستقبل الاتحاد المغاربي، والتي ستكون عاملاً مهماً في إنجاح الإجتماع الوزاري المرتقب، والمؤمل في أن يتوصل لخطوة متقدمة تتوج الجهود التي بذلتها دولة ليبيا.

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