إنطلاق فعاليات ملتقى فزان بمدينة بنغازي اليوم

تحت شعار” فزان من أجل مستقبل ليبيا”، تنطلق اليوم السبت بقاعة فندق تيبستي في بنغازي على تمام الساعة الثالثة مساء، فعاليات ملتقى فزان بمدينة بنغازي.

هذا وسيتخلل اللقاء الأول لأبناء فزان المقيمين بمدينة بنغازي، مع الجمعية الوطنية الثانية ، تدارس تنفيذ جدول الأعمال المطروح، إلى جانب الملف الأمني بفزان ومناقشة تداعيات الأوضاع بالجنوب، حيث سيصدر بيان في هذا الصدد، يتضمن رسائل داخلية وأخرى للمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة .

الجدير بالذكر، سيحضر فعاليات الملتقى، مؤسسات المجتمع المدني بالعاصمة طرابلس، برعاية منظمة الملتقى الوطني في بنغازي.

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