الوطنية للنفط تُعلق عملها في أربع موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية

كشفت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان أصدرته أمس الجمعة عن غلق عدد من موانئ تصدير النفط الخام في البلاد.

حيث قالت المؤسسة إن غلق الموانئ جاء بسبب سوء الأحوال الجوية، ما ترتب عليه تأجيل عمليات التحميل في الوقت الراهن.

كما تابع البيان أن كافة العمليات توقفت في موانئ رأس لانوف والزويتينة والزاوية والسدرة بشكل كامل، بسبب الأمواج المرتفعة، وأن المؤسسة قد تضطر إلى إيقاف العمليات في ميناء البريقة.

هذا وأشار الوطنية للنفط في بيانها إلى انخفض الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل في اليوم، ومن المرجح أن يتراجع بمقدار 50 ألف برميل أخرى في اليوم، بسبب النقص في سعة الخزانات الإضافية.

