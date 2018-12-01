آمر حرس المنشآت النفطية يتابع الخطط الأمنية لحماية المنشآت من أي هجوم محتمل

أجرى آمر حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي، جولة تفقدية شملت الحقول النفطية جنوب منطقة خليج سرت.

وشملت الجولة، حقل زلطن والحطيبة، وحقل التحدي والساحل وبوابة 110 وخط الغاز ، حيث بحث اللواء ناجي مع مديري تلك الحقول حل المشاكل التي من شأنها عرقلة الجانب الأمني وحماية هذه الحقول، مؤكداً جاهزية قوة حرس المنشآت للتصدي لأية محاولات تهدف إلى المساس بأمن هذه الموانئ، والعبث بقوت الليبيين .

كما بحث آمر حرس المنشآت النفطية مع آمري وحدات حرس المنشآت النفطية المكلفين بحماية الحقول، الخطط الأمنية والجاهزية التامة للقضاء على أي تهديدات أو هجوم محتمل على هذه المنشآت .

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