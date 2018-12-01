لهذا السبب.. الاتحاد الاوروبي يمول الحكم المحلي بحكومة الوفاق بقيمة 50 مليون يورو

ليبيا – وقع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق بداد قنصو على اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو مخصص للبلديات بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الايطالية وممثلا اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا والمنظمة الايطالية للتنمية.



الاتفاقية تهدف بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة والتي تمتد لثلاث سنوات إلى تحسين الظروف المعيشية وقدرة السكان الأكثر ضعفاً في 24 بلدية ويستهدف البلديات الأكثر تضرراً من تدفقات الهجرة وعمليات النزوح للسكان الليبيين.



وأشار وزير الحكم المحلي إلى أن دعم الشباب العاطل عن العمل والمساهمة في التنمية المكانية سيدفع إلى تقليل المنخرطين في أعمال الهجرة غير الشرعية من قبل الشباب، مضيفاً أن أغلب من يمتهن هذا العمل لم يجد عمله يسد به حاجته.



من جهته قال المستشار بالسفارة الايطالية ساكو إرمينيو إن توقيع الاتفاقية جاء نتيجة جهود مشتركة لكل الشركاء لتحديد الاولويات لتنفيذ المشاريع في المجموعة الأولى للبلديات المختارة، متوقعاً العمل قريباً على المجموعة الثانية ومن بعد المجموعة الثالثة لتغطية 24 بلدية مستهدفة .



بدوره أكد عبدالرحمن غندور ممثل برنامج اليونيسيف في ليبيا على أهمية نجاح هذا العمل المشترك مع كل الشركاء، منوهاً إلى التركيز على مشاكل اليافعين والأطفال الذين يشكلون مستقبل ليبيا .

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