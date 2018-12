” تعليم الوفاق” تعلن اقتصار الدراسات العليا بالخارج على بعض التخصصات

المتوسط:

أعلن وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل اقتصار الدراسات العليا بالخارج على بعض التخصصات التي لا توجد لها إمكانية بالداخل.

وطالب وزير تعليم الوفاق بضرورة الإسراع في إصدار القرارات الخاصة بالإيفاد في الداخل ودعم وتسجيل الخطط عبر البريد الإلكتروني، لتبسيط إجراءات تسجيل الرسائل والأطروحات العلمية في منظومات الهيئة الوطنية للبحث العلمي.

ودعا عبد الجليل ، رؤساء الجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم وتزويدها بالبيانات الخاصة بكل عناصر المنظومة التعليمية بالجامعات الليبية.

