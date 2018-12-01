أسعار تذاكر الخطوط الأفريقية سترتفع

كشف المتحدث باسم الخطوط الجوية الأفريقية، عمران الزبادي، في تصريحات لـ218، السبت، أن قرار رفع أسعار تذاكر السفر أمر مفروغ منه.

وأشار إلى أن الشركة قامت بتجميد قرار رفع أسعار تذاكرها لدراسة إمكانية التقليل من نسبة الزيادة التي سبق واُعلن عنها.

وكانت الخطوط الأفريقية قد أعلنت في الـ22 من نوفمبر الماضي أنها تعتزم رفع أسعار تذاكرها بنسبة 3 أضعاف، بداية من ديسمبر الجاري، لتُؤجل تنفيذ القرار بعد يوم من الإعلان.

وواجهت الشركة موجة انتقادات واسعة إثر القرار الذي اعتبره كثيرون ظالما لـ”جيب المواطن”، فيما قال آخرون إنَّ مستوى الخدمات المُقدّمة لا يتناسب مع قيمة الزيادة.

وقالت “الأفريقية” إنّها اضطرت لاتخاذ هذا القرار بسبب خضوعها لرفع سعر بيع الدولار المُعلن عنه من قبل مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية، والبالغ 3.9 دنانير.

وأضافت، أنها حاولت التواصل مع المصرف المركزي بشأن إعفائها من قرار رفع سعر بيع النقد الأجنبي الذي زاد من تكاليف الصيانة وشراء قطع الغيار، لكن دون جدوى.

يُشار إلى أن الخطوط الجوية الليبية أعلنت أيضاً توجّهها لزيادة أسعار تذاكرها للرحلات الداخلية والخارجية بنسبة 183%، قبل أن تتراجع عن القرار بعد يومين فقط من الإعلان عنه.

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