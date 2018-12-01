مصلحة المطارات تشارك بفعاليات مؤتمر ومعرض الأمن الدولي في لندن

أكد مدير إدارة العمليات الدولية لأمن الطيران بوزارة النقل البريطانية ، تقديم المزيد من الدعم لمصلحة المطارات الليبية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية في مجال أمن الطيران والمطارات، بالاضافة إلى توفير بعض الأجهزة الأمنية الخاصة بالمطارات.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع رئيس مصلحة المطارات الليبي محمد بيت المال، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض الأمن الدولي والمنعقد في العاصمة لندن في الفترة من 26 إلى 29 من شهر نوفمبر.

وبحسب المكتب الإعلامي لمصلحة المطارات، تم خلال فعاليات المؤتمر المشاركة في مؤتمر أمن الطيران والمنافذ، إلى جانب وندوة أمن الطيران وزيارة معرض تكونولوجيا الأمن، إلى جانب عقد سلسلة اجتماعات مع عدة مسؤولين من وزارة النقل البريطانية.

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