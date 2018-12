“الجوية الأفريقية”: قرار رفع أسعار تذاكر السفر أمر مفروغ منه

المتوسط:

أكد المتحدث باسم الخطوط الجوية الأفريقية، عمران الزبادي، ” أن قرار رفع أسعار تذاكر السفر أمر مفروغ منه.

وأضاف الزبادي، خلال تصريحات صحفية له ، أن الشركة قامت بتجميد قرار رفع أسعار تذاكرها لدراسة إمكانية التقليل من نسبة الزيادة التي سبق وأعلنت عنها.

وكانت شركة الخطوط الإفريقية قد أعلنت عن زيادة أسعار التذاكر بسبب قرارات حكومة الوفاق الوطني الاقتصادية والتي أدت إلى انهيار الدينار الليبي أمام الدولار.

