التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات البريطانية على طاولة لقاء بيكر وصنع الله

أكد سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، أهمية دعم المجتمع الدولي والمؤسسات الليبية للمؤسسة الوطنية للنفط، بصفتها مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.



جاء ذلك خلال لقاء جمعه الأربعاء الماضي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، حيث بحث الجانبان، جهود المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة في مكافحة تهريب الوقود ومشتقاته، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركات البريطانية في مجال تطوير قطاع النفط والغاز والاستثمار في هذا المجال، بحسب ما أورد الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط.



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