إختتام برنامج تدريب المرأة في مصراتة

أختتم الخميس الماضي، برنامج تدريب المرأة في مدينة مصراته ضمن فعاليات مشروع دعم المرأة الليبية في القطاع العام، والذي امتد على مدى 8 أيام.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق، شارك في البرنامج المدعوم من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق وبالتنسيق مع منظمة ( Crown Agents )، حوالي (70) سيدة من (17) قطاع عام في البلدية، بالتنسيق مع مكتب العمل والتأهيل بالمدينة، وبالتعاون مع المجلس البلدي مصراتة وعدد من المؤسسات داخل البلدية.

وهدف البرنامج إلى التطوير الذاتي للمرأة وتمكينها من خلق بيئة متوازنة بين حياتها العملية والشخصية ، وتزويدها بالمعارف والخبرات والمهارات التي من شأنها أن تعزز دورها في المجتمع.

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