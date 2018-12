السفير البريطاني يؤكد على أهمية دعم المجتمع الدولي قطاع النفط في ليبيا

المتوسط:

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة بطرابلس سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا السيد فرانك بيكر .

وأكد السفير بيكر أهمية دعم المجتمع الدولي والمؤسسات الليبية للمؤسسة الوطنية للنفط، بصفتها مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركات البريطانية في مجال تطوير قطاع النفط والغاز والاستثمار في هذا المجال.

وأوضح المهندس صنع الله ،” أن المؤسسة تعمل جاهدة على المحافظة على الإنتاج وتطويره بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال ضمن الميزانيات المتاحة ، إلا أن نجاحنا يتوقف أيضا على عنصر هام للغاية وهو تحسن الظروف الأمنية بالمنشآت النفطية وذلك لحماية عاملينا والمحافظة على استمرارية الإنتاج”,

وأعرب السفير عن تفاؤله بعودة الاستقرار إلى ليبيا قريبا، تزامناً مع عودة إنتاج النفط إلى مستوياته المعهودة على الرغم من الظروف الصعبة والخروقات الأمنية التي تحدث من حين لآخر

