التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة بطرابلس سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر.

حيث أكد السفير بيكر أهمية دعم المجتمع الدولي والمؤسسات الليبية للمؤسسة الوطنية للنفط، بصفتها مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، مشيداً بالمؤسسة ومجلس إدارتها وتصميمها على الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي.

كما تناول اللقاء جملة من المواضيع الهامة وعلى رأسها جهود المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة في مكافحة تهريب الوقود ومشتقاته.

هذا تطرق الطرفان أيضاً إلى سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركات البريطانية في مجال تطوير قطاع النفط والغاز والاستثمار في هذا المجال.

من جهة أخرى عبر بيكر عن تفاؤله بعودة الاستقرار إلى ليبيا قريباً، تزامناً مع عودة إنتاج النفط إلى مستوياته المعهودة على الرغم من الظروف الصعبة والخروقات الأمنية التي تحدث من حين لآخر.

The post بيكر: عودة الاستقرار إلى ليبيا مرتبطة بعودة إنتاج النفط إلى مستوياته appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا