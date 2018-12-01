صحة الوفاق تحذر من عدم الالتزام بالتعليمات المتعلقة بفتح قسم للغسيل الكلوي

حذر مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، الطاهر سليمان، من مخالفة التعليمات المتعلقة فتح قسم أو وحدة للغسيل الكلوي أو تغيير الوحدات، دون الرجوع إلى إدارة الشؤون الطبية.

ودعا الطاهر، مديري المراكز الصحية والمستشفيات العامة والقروية والمراكز التخصصية؛ بالتقيد بتعليمات وكيل الوزارة محمد هيثم، في هذا الصدد، محذراً كل من سيخالف التعليمات بتحمل المسؤولية القانونية والإدارية إزاء ذلك.

وأظهر تقرير أعدته رئيس وحدة الكلى بإدارة الشؤون الطبية ماجدة موسى، سوء توزيع المراكز والوحدات على مستوى ليبيا، الأمر الذي أدى إلى ازدحام بعض المراكز والوحدات بشكل كبير ؛ وإحداث تباين واضح في مستوى تقديم الخدمات بين مركز وآخر أو وحدة وأخرى.

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