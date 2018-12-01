ليبيا مصر تُحبط عمليات تسلل جديدة إلى الأراضي الليبية عبر السلوم

استطاعت قوات الأمن المصرية من إحباط تسلل 25 شخص من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم. حيث تم ضبط المتسللين أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة مصر إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

وبحسب موقع اليوم السابع المصري فقد تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر إخطاراً من قسم شرطة السلوم بالتحفظ على 25 متهماً، تم ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل الحدود بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الليبية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائياً وسياسياً وعرضهم على النيابة المختصة.

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