شحات: ضبط عصابة سرقت أكثر من 5 آلاف دينار

تمكن عناصر الشرطة بمركز شرطة شحات، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي يقدر بـ 5 آلاف دينار ومسروقات أخرى، من بعض العمالة الوافدة المقيمة بالمدينة.

وبحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن شحات، تلقى المركز بلاغاً من بعض العمال المقيمين في حدود اختصاص المركز ، يفيد بتعرضهم للسرقة مداخل منزلهم، حيث تم تكليف أعضاء التحريات لجمع كافة المعلومات اللازمة والتحري عن الفاعل لضبط مرتكبي الواقعة والعمل على إعادة المسروقات، حيث أسفرت التحريات عن ضبط ثلاثة أشخاص.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بالتهم المنسوب إليهم، حيث سيتم إحالتهم للنيابة بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا