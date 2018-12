المتوسط:

نفت شركة الخطوط الليبية زيادة أسعار تذاكر الطيران وأن الشركة في انتظار اعتماد الأسعار الجديدة من حكومة الوفاق الوطني.

وأوضحت شركة الخطوط الليبية ،” أن ما حدث هو خطأ في منظومة التعريفات الدولية الموجودة في واشنطن والشركة في تواصل معهم لمعالجة المشكلة”.

وكانت شركة الخطوط الأفريقية قد أكدت أنه لا مفر من زيادة أسعار تذاكر الطيران نتيجة لتطبيق البرنامج الاقتصادي .

