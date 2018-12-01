الكهرباء تناشد المواطنين ترشيد استهلاك الطاقة

ناشد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري السبت، المواطنين في اتباع طرق ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية إلى حين تحسين وضع الشبكة.

وقال التكوري في تصريح للرائد، إن ازدياد عدد ساعات طرح الأحمال هذه الأيام نتيجة استعمال المواطنين آلات التدفئة والتسخين الكهربائية بشكل كبير في مدن الجبل الغربي خاصة.

وأضاف التكوري إن توقف العمل بمحطة أوباري بعد حادثة اختطاف العمالة وانسحاب الشركات الكورية، نتج عنه قصور كبير في تطوير الشبكة الكهربائية.

يشار الى أن معدل طرح الأحمال الكهربائية ارتفع في بعض المناطق إلى قرابة الخمس الساعات هذه الأيام.

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