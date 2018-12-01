السجل التجاري طرابلس يرفض قرار “معيتيق” بإعادة تشكيل إدارة “القابضة للبريد” 

طرابلس-العنوان

رفض مكتب السجل التجاري المحلي طرابلس، القيد الخاص بالسجل التجاري للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، رقم 66690 والصادر عن السجل التجاري التابع لمراقبة اقتصاد طرابلس والذي تضمن المطالبة بتغيير مجلس إدارة الشركة.

وكان قد طالب أحمد معيتيق بصفته غير القانونية كرئيس للجمعية العمومية للشركة في قرار أطلعت عليه العنوان، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، الأمر الذي رفضه رئيس مكتب السجل التجاري المحلي طرابلس، مفتاح السنوسي عبدالكريم، وذلك لصدور حكم قضائي عن رئيس محكمة شمال طرابلس الابتدائية بعدم الاعتداد بقرار الجمعية العمومية للشركة.

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