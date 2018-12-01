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محولات جديدة لتحسين أداء شبكة الكهرباء

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استلمت المحطة الوطنية التابعة للشركة العامة للكهرباء، الجمعة، محولين كهربائيين جديدين بقوة 3011 كيلو فولت وسعة 20 ميغا فولت أمبير.

وقالت الشركة أنها ستقوم بتركيب المحولات الجديدة مكان أخرى قديمة أصبحت غير صالحة.

كما أشارت إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن إطار خطة تحسين أداء الشبكة العامة، والتخفيف من أزمة الكهرباء الحاصلة داخل العديد من المناطق.

وأشادت شركة الكهرباء في منشور على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك” بمجهودات فريق إدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل، ودورهم في الرفع من مستوى عمل الشبكة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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