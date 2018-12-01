سفير المملكة المتحدة يثمن دور المؤسسة الوطنية للنفط في الحفاظ على قوت الليبيين

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأربعاء بمقر المؤسسة بطرابلس سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر.

وأكد السفير بيكر أهمية دعم المجتمع الدولي والمؤسسات الليبية للمؤسسة الوطنية للنفط، بصفتها مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، مشيدا بالمؤسسة ومجلس إدارتها وتصميمها على الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي.

تناول اللقاء جملة من المواضيع الهامة وعلى رأسها جهود المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة في مكافحة تهريب الوقود ومشتقاته.

كما تطرق الطرفان الى سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركات البريطانية في مجال تطوير قطاع النفط والغاز والاستثمار في هذا المجال.

حيث علقصنع الله بهذا الخصوص قائلاً: ” تعمل المؤسسة جاهدة على المحافظة على الانتاج وتطويره بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال ضمن الميزانيات المتاحة، إلا أن نجاحنا يتوقف ايضا على عنصر هام للغاية وهو تحسن الظروف الأمنية بالمنشآت النفطية وذلك لحماية عاملينا والمحافظة على استمرارية الانتاج.”

من جانبه، أعرب السفير عن تفاؤله بعودة الاستقرار إلى ليبيا قريبا، تزامناً مع عودة إنتاج النفط إلى مستوياته المعهودة على الرغم من الظروف الصعبة والخروقات الأمنية التي تحدث من حين لآخر.

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