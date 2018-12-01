عائدات مبيعات الخام الليبي المتوقعة لعام 2018 تزيد 73% عن العام الماضي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس أن إيرادات شهر أكتوبر الماضي من مبيعات الخام ومشتقاته إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز بلغت 2.87 مليار دولار أي بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار أمريكي بنسبة 73%.

المؤسسة أوضحت في بيان أن إيرادات شهر أكتوبر الماضي هي أعلى عائدات شهرية محققة منذ بداية العام كما يقدّر إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 بحوالي 23.7 مليار دولار أي بزيادة قدرها 73% مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت المؤسسة أن الإيرادات النفطية لشهر أكتوبر تعود إلى الارتفاع الملحوظ في عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر أغسطس والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر أكتوبر.

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