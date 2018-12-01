بالصور | القبض على 50 مهاجر غير شرعي في بوابة بوزريق شمال مدينة الكفرة

ليبيا – تمكنت الكتيبة “452” التابعة لمنطقة الكفرة العسكرية والمتمركزة في بوابة بوزريق من القبض على 50 مهاجر غير شرعي يحملون الجنسية السودانية والتشادية كانوا في طريقهم إلى مدن الشمال.

مكتب إعلام منطقة الكفرة العسكرية أوضحت أن تتهريب المهاجرين تم من خلال سيارات صغيرة معتمة الزجاج أثناء مرورهم علي بوابة بوزريق التي تبعد عن مدينة الكفرة 200 كيلو متر والتي تتمركز فيها الكتيبة 452 منذ فترة طويلة بعد تكليفها من آمر منطقة الكفرة العسكرية.

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وأكد على أنه سيتم تحويل الـ50 مهاجر إلى جهات ذات الاختصاص ليتم ترحيلهم الى دولهم.

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