آمر حرس المنشآت النفطية : جاهزون لصد أي محاولات للمساس بأمن الموانئ

زار آمر حرس المنشآت النفطية ناجي المغربي، بعض الحقول النفطية وهي حقل زلطن والحطيبة، و التحدي والساحل وبوابة 110 وخط الغاز الواقعين جنوبى منطقة خليج سرت.

وناقش آمر حرس المنشآت النفطية ناجي المغربي مع مديري تلك الحقول وأمري وحدات حرس المنشآت النفطية المكلفين بحماية الحقول، آليات حلحلة المشاكل وسبل تأمين هذه الحقول.

وأكد آمر حرس المنشآت النفطية ناجي المغربي، جاهزية قوة حرس المنشآت للتصدي لأية محاولات تهدف إلى المساس بأمن هذه الموانئ.

