الرقابة علي الأغذية والحرس البلدي يكثفان الحملات التفتيشية

أكد مدير مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية محمد المشاي ان المركز سيعمل بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي علي إجراء تفتيش على المصانع والمشاغل الغذائية بشكل دوري وفقاً لخطة المركز التي تعتمد على درجة الخطورة الغذائية وذلك حماية للمستهلك.

وقال خطة المركز تتضمن إجراء زيارة لكل مشاغل ومصانع الصناعات الغذائية مرة واحدة شهرياً على الأقل ليتم تجميع العينات بشكل دقيق من جميع مراحل التصنيع للتأكد من أن نظم سلامة الغذاء يتم تطبيقها بشكل فعلي حفاظاً علي سلامة المنتجات قبل تسويقها.

وقال المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي يوسف القيلوشي ان الجهاز استلم عديد الشكاوي من المواطنين حول وجود غش تجاري في المنتجات الغذائية المحلية تسببت في حدوث تسممات غذائية وعلي ضوء هذا قام الجهاز بالتعاون مع مكاتب الاصحاح البيئي ومركز الرقابة علي الأغذية من القيام بحملات تفتيشية تبين من خلالها مخالفة مانسبته 60% من مصانع ومحال صناعة الغذاء للمعاير والمواصفات والنظافة مضيفا الاجراءات المتبعة في هذا الإطار تبدأ بالتوجيه والإنذار وتنتهي بالمخالفة والإغلاق.

يذكر بأن مركز الرقابة علي الاغذية اعتمد درجة الخطورة الصحية المترتبة على المستهلكين في تصنيف المحلات الغذائية حيث تندرج المطاعم والمقاهي والمخابز ومحال الغذائية والجزارين ومشاغل الأغذية الجاهزة ضمن المنشآت عالية الخطورة وسيعتمد المركز في إجراءات التفتيش على تكثيف الزيارات التفتيشية الي جانب الزيارات الطارئة التي قد تنفذ بسبب شكاوى الجمهور.

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