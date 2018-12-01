ليبيا الدولة الثالثة عربياً في احتياطي الذهب

احتلت ليبيا المرتبة الثالثة عربياً في تملك احتياطي الذهب بكمية 117 طنا من الذهب بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عربيا بتملك الذهب بكمية 323 طنا تلتها الجزائر بكمية 174 طنا ثم ليبيا.

وأوضحت بيانات المجلس أن الدول العربية تمتلك 1006 أطنان من الذهب كاحتياطي وكشفت البيانات أن الولايات المتحدة الأمريكية لاتزال الأولى على مستوى العالم في احتياطي الذهب ب 8133 طنا، وتشير بيانات المجلس إلى ارتفاع إجمالي المعروض العالمي من الذهب بنسبة طفيفة ليصل إلى 1063.5 طنا خلال النصف الأول من العام 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية