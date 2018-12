المتوسط:

أعلن المتحدث باسم مستشفى تراغن العام محمد باو، عن عدم استقبال أي حالات تسمم جديدة.

وأضاف باو ، خلال تصريحات صحفية ، ” أن المستشفى تواصلت مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق وأرسلنا تقرير مفصل حول هذه الحالات ولكن لا توجد استجابة “.

وأكمل باو ، ” أن وزاتي الصحة بحكومة الوفاق، والثني لم تدعمنا بأي احتياجات من أدوية و مستلزمات طبية و كوادر طبية ،و حاليا المستشفى يستغيث بعد نفاذ المخزون الذي لدى المستشفى”.

وكانت مستشفى تراغن العام قد استقبلت أكثر من 97 حالة تسمم وصلت من منطقة القطرون.

The post مستشفى تراغن : لا توجد استجابة من وزارتي الصحة المؤقتة ” و ” الوفاق” حول أزمة حالات التسمم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية