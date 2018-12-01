أهالي خليج السدرة يشتكون تردي الإتصالات بالمنطقة

في جولة قامت بها الأقتصادية في منطقة بن جواد والتابعة لبلدية خليج السدرة حيث يشتكي عدد من أهالي بلدية خليج السدرة من تردي خدمات الهاتف المحمول هذه الأيام حيث أن المشكلة تشمل عدد من المناطق بالبلدية ويظهر تردي الاتصالات بمنطقة بن جواد و كذلك بمنطقة أم القنديل ومنطقة أبو سعده و منطقة التسعين وقامت الأقتصادية بأخذ أراء بعض المواطنين بالمنطقة والذين عبرو عن أستيائهم.

حيث قال صالح وهو أحد المواطنين من بن جواد بأن ضعف تغطية شبكة ليبيانا او عدم وجودها أصلا بالمنطقة وكذلك تذبذب خدمة المدار غالبا سببت لهم العديد من المشاكل وأهمها صعوبة التواصل فيما بينهم و توقف العديد من الامور المتوقفه على الاتصالات وطالب صالح الجهات المختصة التعامل مع المشكلة بأسرع وقت.

و في لقائنا بأحد مهندسي شركة هاتف ليبيا بمكتب بن جواد قال بأن انقطاع شبكة ليبيانا يرجع إلى أن المحطات بدون عملية صيانة منذ فترة طويلة فهي تعاني من تهالك الوحدات الرئيسية الخاصة بهذه المحطات الأمر الذي أدى إلى تدني مستوى الخدمة وشركة ليبيانا لديها علم بذلك ولاندري ما الأسباب التي تمنعهم من ارسال فريق صيانة يعمل على إرجاع المحطات إلى سابق عهدها.

اما شبكة المدار فمحطاتها جيدة من حيث التغطية لكن غياب تغطية ليبيانا أدى إلى زيادة في حجم التدفق البياني على محطات القاعدة الخاصة بشركة المدار الأمر الذي انعكس سلبا على جودة الخدمة المقدمة.

وأضاف قائلا بأن شركة المدار قد انهت مايقارب ال90 % من اعمال تركيب محطاتها الجديدة وستقوم في القريب العاجل بتشغيلها الشي الذي سينعكس إيجابا على جودة الخدمة وعلى القدرة الاستيعابية لعدد أكبر من المستخدمين.

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