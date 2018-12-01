خلل مُفاجئ يرفع أسعار تذاكر الخطوط الليبية

نفى المتحدث الإعلامي لشركة الخطوط الجوية الليبية، محمد قنيوة، في تصريحات لـ218 تطبيق قرار رفع أسعار تذاكر الطيران اليوم السبت، لافتاً إلى أن التسعيرة الجديدة التي ظهرت على التذاكر ناتجة عن خطأ مصدره منظومة التعريفات الدولية المسؤولة عن أسعار تذاكر السفر حول العالم ومقرها واشنطن.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة تذكرة سفر لأحد المواطنين المتوجهين إلى تونس تُظهر ارتفاع القيمة المطلوبة عن السعر القديم.

وكانت الخطوط الليبية قد أرسلت قرار رفع الأسعار فور صدوره لمنظومة التعريفات الدولية، ومن ثم قامت بإبلاغها بشأن التراجع عنه، وفق ما ذكره قنيوة.

وأشار المتحدث إلى أن مكاتب الشركة ما زالت تتقاضى من المواطنين أسعار التذاكر القديمة، وأن الزيادة الناتجة عن الخلل المذكور هي بالأرقام المطبوعة على إجراءات السفر فقط.

وأكد قنيوة أن الخطوط الجوية الليبية على تواصل مع منظومة التعريفات لمُعالجة الخطأ الحاصل، وإرجاع الأسعار القديمة إلى حين صدور قرار نهائي بشأن الأسعار الجديدة.

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