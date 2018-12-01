شركة سرت تعيد تشغيل مصنع الميثانول الأول

بعد توقف عن التشغيل دام أكثر من سنة وشهرين بدأت إدارة التصنيع بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بإعادة تشغيل مصنع الميثانول الأول.

وتم إعادة الأنتاج يوم الأحد الموافق الماضي وقال “عيسى الفارسي” مراقب الميثانول أنه تم إعادة تشغيل المصنع بصورة آمنة والوصول إلى حمولة 55% من الحمولة التصميمية وبمعدل إنتاج يومي بلغ 600 طن متري يتم شحنها إلى وحدة الشحن بإدارة المرافق.

وأضاف “الفارسي” أن سبب توقف المصنع طيلة هذه الفترة هو عطل في أنابيب المهذب الحراري حيث تم الكشف على الأنابيب واستبدال 19 أنبوبا واستبدال عامل المساعد الحراري لعدد 75 أنبوبا.

وقدم الفارسي شكره لرئيس لجنة الأدارة ولمدير عام أدارة التصنيع والصيانة ومدير أدارة التصنيع على أهتمامهم ومتابعتهم المستمرة لمراحل إعادة الأنتاج ولمشغلي مصانع الميثانول والإدارات التي ساهمت في أعمال الصيانة وهي إدارة الصيانة ووحدة الفحص والتفتيش ووحدة هندسة العمليات بالإدارة الفنية وإدارة النقل وغيرها من الإدارات الأخرى المساندة.

وفي ذات السياق قال “سالم القطعاني” منسق مصنع الميثانول الأول إن العاملين بالمصنع تكاتفوا جميعا في إصرار وتحدٍ لكل الظروف من أجل إعادة تشغيل المصنع رغم الظروف الصعبة والنقص الحاد في العمالة .

ويعد مصنع الميثانول الأول أحد المنشآت الصناعية الهامة بمجمع البتروكيمياويات بمرسى البريقة وتم بدء الأنتاج به بتاريخ 17/12/1977 وفي 24/02/1985 بدء الأنتاج بمصنع الميثانول الثاني.

يتم إنتاج الميثانول باستخدام الغاز الطبيعي المنتج من الحقول التابعة للشركة كمادة خام وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل مصنع من مصنعي الميثانول ألف طن متري يومياً ويتم تصدير معظم إنتاج المصنعين للخارج.

ومادة الميثانول عبارة عن مركب كيميائي كحولي على هيئة سائل عديم اللون ذو رائحة مميزة وهو سام جداً وقابل للاشتعال ، ومن أهم استعمالاته استخدامه في صناعة العديد من المركبات الكيميائية مثل صناعة الفورمالدهايد و حامض الخليك وصناعة غراء الخشب والمستحضرات الطبية واللدائن وأعلاف الحيوان وكوقود للمركبات.

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