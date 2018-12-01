الولايات المتحدة الأمريكية تقدم دعم لجميع المدارس الحكومية في مدينة سبها

ليبيا – دعم مكتب المبادرات الانتقالية (OTI) التابع للوكالة الأميركية للتنمية مجلس بلدية سبها ومكتب التعليم المحلي في تسريع عملية التعافي.

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السفارة الأمريكية لفتت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن الدعم تم من خلال توزيع اللوازم المدرسية الأساسية على جميع المدارس الحكومية في المدينة البالغ عددها 61 مما أدى إلى تحسين البيئة التعليمية لـ 30،500 طالب بعد فترة من الاضطرابات.

وأكدت السفارة على أن إمكانية إعادة فتح المدارس وتشغيلها بشكل طبيعي تعد أولوية رئيسية بالنسبة لسكان سبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية