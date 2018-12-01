القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة العمالة الوافدة بشحات

شحات-العنوان

ألقت عناصر مركز شرطة شحات، اليوم السبت، القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة العمالة الوافدة المقيمة بالمدينة.

وأفاد مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن شحات حسن أبوكريم أن عناصر الشرطة تمكنوا من ضبط مرتكبي واقعة سرقة 5 آلاف دينار ومسروقات أخرى من بعض العمالة الوافدة.

وأوضح أبوكريم أن مركز شرطة شحات تلقى بلاغا من بعض العمالة المقيمين في حدود اختصاص المركز يفيد بأنهم تعرضوا للسرقة.

وأضاف أبوكريم أنه من خلال الاستدلال معهم تم على الفور تكليف أعضاء التحريات لجمع المعلومات اللازمة والتحري عن الفاعل لضبط مرتكبي الواقعة والعمل على إعادة المسروقات.

وأضاف أبوكريم أنه تم عقب التحريات من ضبط ثلاثة أشخاص، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بارتكابهم للسرقة، مؤكدا بأنه سيتم إحالتهم للنيابة العامة بعد استكمال الإجراءات.



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