رئيس مجلس النواب: يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ، لجنتي الحوار إلى سرعة إتمام إجراءات تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين حسب ما ورد بالتعديل الدستوري الحادي عشر واتفاق لجنتي الحوار .

وطالب صالح ، الاستمرار في العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

وأوضح رئيس مجلس النواب ، ” أن توحيد السلطة التنفيذية هو طلب وطني هام وعاجل، ويجب توحيد السلطة لإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي في البلاد “.

