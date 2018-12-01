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رئيس مجلس النواب: يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

دعا  رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ، لجنتي الحوار إلى سرعة إتمام إجراءات تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين حسب ما ورد بالتعديل الدستوري الحادي عشر واتفاق لجنتي الحوار .

وطالب صالح ، الاستمرار في العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

وأوضح رئيس مجلس النواب ، ” أن توحيد السلطة التنفيذية هو طلب وطني هام وعاجل، ويجب توحيد السلطة لإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي في البلاد “.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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