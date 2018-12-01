مجلس رجال الأعمال: قادرين علي منافسة صندوق موازنة الأسعار

أكد مجموعة من رجال الأعمال بمجلس رجال الأعمال قدرتهم علي منافسة صندوق موازنة الأسعار من حيث توفر السلع بأسعار منافسة وجودة عالية.

وقالوا علي هامش مشاركتهم في حلقة النقاش التي إقامتها غرفة التجارة والصناعة طرابلس الخميس الماضي تحت عنوان الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها علي مستوي المعيشة بأن عملية فرض سعر الصرف الموحد سيخلق نوع من المصداقية في التنافس لتوفير السلع التي يحتاجها المواطن بأسعار تتناسب وذوي الدخل المحدود.

وأشد رجال الأعمال بالتعديلات الممنوحة من المصارف التجارية وبسرعة الإجراءات والتي مكانتهم بحسب ما قالوا من التركيز علي الجودة بالدرجة الأولي.

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