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مجلس رجال الأعمال: قادرين علي منافسة صندوق موازنة الأسعار

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

أكد مجموعة من رجال الأعمال بمجلس رجال الأعمال قدرتهم علي منافسة صندوق موازنة الأسعار من حيث توفر السلع بأسعار منافسة وجودة عالية.

وقالوا علي هامش مشاركتهم في حلقة النقاش التي إقامتها غرفة التجارة والصناعة طرابلس الخميس الماضي تحت عنوان الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها علي مستوي المعيشة  بأن عملية فرض سعر الصرف الموحد سيخلق نوع من المصداقية في التنافس لتوفير السلع التي يحتاجها المواطن بأسعار تتناسب وذوي الدخل المحدود.

وأشد رجال الأعمال بالتعديلات الممنوحة من المصارف التجارية وبسرعة الإجراءات والتي مكانتهم بحسب ما قالوا من التركيز علي الجودة بالدرجة الأولي.

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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تعليق

  • اي رجال أعمال هذوم ممكن نسميهم تجار فقط و الحقيقة هم ليسو بتجار حتي لأنهم يأخذون العملة الصعبة و يوردون فقط و هذا عمل يقوم به أي شخص و هولاء غالبيتهم لصوص مرتشون و لايملكون حتي مخازن محترمة و صحية لتخزين السلع التي يوردونها فرجال الأعمال الحقيقيون هم من يملكون مصانع حقيقية و شركات إعمار حقيقي تساهم في إعمار البلد و توفير وظائف حقيقية للشباب و أخذ زمام المبادرة من الدولة هكذا هم رجال الأعمال مش تحويل عملة صعبة و توريد حلوي و مرفقات و حاويات فارغة و بضائع معدومة و في أحسن الحالات سلع غذائية صالة للأكل فرجال الأعمال عمود الاقتصاد مش خدمة الربح مضمون و خسارة لا

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