صالح يدعو لجتي الحوار بمجلسي النواب والدولة إلى الاسراع في تشكيل الرئاسي الجديد

ليبيا – دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم السبت لجنتي الحوار بمجلسي النواب والدولة إلى سرعة إتمام إجراءات تشكيل المجلس الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين بحسب ما ورد بالتعديل الدستوري الـ11 .

المستشار صالح طالب بحسب مستشاره الاعلامي فتحي المريمي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

واكد رئيس مجلس النواب في ختام تصريحه على أن توحيد السلطة التنفيذية مطلب وطني هام وعاجل ، معتبراً أن توحيد السلطة التنفيذية سيعمل على إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي في البلاد.

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