المتوسط:

وفر مكتب المبادرات الانتقالية (OTI) التابع للوكالة الأميركية للتنمية، المستلزمات المدرسية لـ 61 مدرسة في مدينة سبها.

وأكد المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية ، ” أن المساعدات المقدمة للمدارس في سبها هدفها تحسين البيئة التعليمية لـ 30،500 طالب في المدينة”.

The post أمريكا توفر مستلزمات مدرسية لـ 61 مدرسة في سبها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية