المتوسط:

اعتمدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أول قائمة نمطية للأدوية في ليبيا تحمل التصنيف العلاجي للأدوية.

وأكد مدير إدارة الصيدلة ناهد المكي، أن الإدارة ستقدم قائمة نمطية يمكن لجميع الكوادر الطبية الاستفادة منها على غير ما كان يجري في السابق؛ حيث اقتصرت القوائم النمطية سابقًا على رمز المنتج ووصفه الذي يقتصر فهمه على الصيادلة فقط باعتبارهم المختصين في علم الأدوية.

وأكملت، ” أنه سيكون بإمكان الأطباء معرفة التصنيف العلاجي لجميع الأدوية العامة والتخصصية التي توفرها الدولة الليبية والتي سيعتمد عليها الأطباء في وصف العلاج للمريض من خلال الوصفة الطبية” .

The post “صحة الوفاق” تعلن اعتماد أول قائمة نمطية للأدوية في ليبيا تحمل التصنيف العلاجي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية