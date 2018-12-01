السفير البريطاني بليبيا: يجب على المجتمع الدولي دعم مؤسسة النفط

أكد سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، على أهمية دعم المجتمع الدولي والمؤسسات الليبية للمؤسسة الوطنية للنفط، بصفتها مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، مشيدا بجهود المؤسسة وإدارتها وتصميمها على الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بالسفير البريطاني الأربعاء الماضي بمقر المؤسسة بطرابلس، وفق ما ذكرت المؤسسة على موقعها الرسمي اليوم السبت.

وأعرب السفير بيكر، عن تفاؤله بعودة الاستقرار إلى ليبيا قريبا، تزامناً مع عودة إنتاج النفط إلى مستوياته المعهودة على الرغم من الظروف الصعبة والخروقات الأمنية التي تحدث من حين لآخر، على حد قوله.

وأكد صنع الله، أن المؤسسة تعمل جاهدة للمحافظة على الإنتاج وتطويره بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال ضمن الميزانيات المتاحة، مشيرا إلى أن نجاحهم يتوقف على عنصر هام للغاية وهو تحسن الظروف الأمنية بالمنشآت النفطية، وذلك لحماية العاملين والمحافظة على استمرارية الإنتاج.

وتناول الطرفان خلال اللقاء جملة من المواضيع الهامة على رأسها جهود المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة في مكافحة تهريب الوقود ومشتقاته، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركات البريطانية في مجال تطوير قطاع النفط والغاز والاستثمار في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن إجمالي الدخل العام من النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات والبتروكيمياويات خلال الفترة من يناير وحتى 31 أكتوبر من العام 2018، بلغ أكثر من 19 مليار و768 مليون و193 ألف دولار أمريكي، بحسب ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس.

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