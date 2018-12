«البريقة» تُطمئن المواطنين: وقود البنزين متوفر بشكل طبيعي

المتوسط:

أفادت وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، أنه بالتواصل مع شركة البريقة لتسويق النفط، اتضح أن مخزون المحروقات بمستودعاتها جيدة جدا وعمليات الإمداد والتزويد طبيعية، بالإضافة لوصول الناقلة أنوار ليبيا يوم أمس لميناء طرابلس البحري علي متنها حمولة تقدر بحوالي (32) مليون لتر من وقود البنزين وقد شرعت في تفريغ حمولتها بالتوزيع المباشر علي شركات التوزيع ومحطاتها صباح اليوم.

وتطمئن شركة البريقة كافة المواطنين بأن وقود البنزين متوفر بمعظم خزاناتها وعمليات التزويد على المحطات مستمرة بشكل اعتيادي.

وكما تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلي التحلي بروح المسئولية، حيث يترتب الازدحام الحاصل على محطات الوقود عرقلة في حركة السير داخل الطرقات العامة.

