بدعوة من وزارة النقل البريطانية.. مصلحة المطارات تشارك بفعاليات مؤتمر أمن الطيران الدولي

ليبيا – بدعوة من وزارة النقل البريطانية شارك رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال ومديرة مكتب التدريب عزيزة معقاف في فعاليات مؤتمر ومعرض أمن الطيران الدولي والمنعقد في العاصمة لندن في الفترة من 26 إلى 29 من شهر نوفمبر.

وفد مصلحة المطارات شارك خلال فعاليات المؤتمر بحسب المكتب الإعلامي التابع للمصلحة في مؤتمر أمن الطيران والمنافذ وندوة أمن الطيران وزيارة معرض تكونولوجيا الأمن.

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وتم على هامش الزيارة الاجتماع مع عدة مسؤولين من وزارة النقل البريطانية بما في ذلك مدير إدارة العمليات الدولية لأمن الطيران بالوزارة والذي أكد خلال الاجتماع معه على تقديم المزيد من الدعم لمصلحة المطارات من خلال تنفيذ برامج تدريبية في مجال أمن الطيران والمطارات بالاضافة لتوفير بعض الأجهزة الأمنية الخاصة بالمطارات.

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