قام جهاز الإمداد الطبي بنغازي التابع للحكومة المؤقتة بصرف شحنة من الادوية والمستلزمات الطبية والمحاليل الطبية الى كل من مستشفى الزنتان العام و مستشفى مزدة القروي ومستشفى الزهرة القروي ومستشفى درج القروي.

كما قام الجهاز، بصرف شحنة أنسولين ومستلزمات مختبرات طبية لجهاز الإمداد الطبي أجدابيا.

