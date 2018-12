مستشفى عين مارة تُشكل حملات ميدانية على المدارس للعناية بالطلاب

المتوسط:

قام المستشفي الميداني عين مارة بتشكيل حملة ميدانية لزيارة روضة طيور الجنة ومقرها مدرسة شهداء معركة الخرص بمنطقة عين مارة يوم الخميس الموافق 29/11/2018 وذلك بناءً علي طلب من إدارة الروضة.

واستهدفت الحملة، الكشف علي عدد 90 طالبًا، إذ وجد 25 منهم يستحق فعلا عناية طبية، وتم أخذ الإجراءات والتدابير اللازمة مع أولياء أمورهم للعناية بهم ومتابعتهم لحين الانتهاء من علاجهم بشكل تام.

