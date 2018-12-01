اعتماد أول قائمة نمطية للأدوية في ليبيا تحمل التصنيف العلاجي

اعتمدت إدارة الصيدلة التابعة لحكومة الوفاق، أول قائمة نمطية للأدوية في ليبيا تحمل التصنيف العلاجي للأدوية.

وجاء هذه الخطوة، بعد اعتماد وزارة الصحة واللجنة الشعبية العامة للصحة سابقًا وعلى مدى عقود، قوائم نمطية تحمل رمز المنتج الدوائي ووصفه فقط.

من جهتها ذكرت مدير إدارة الصيدلة ناهد المكي، أن إدارتها ستقدم ولأول مرة قائمة نمطية تُمكن جميع الكوادر الطبية الاستفادة منها على غير ما كان يجري في السابق؛ حيث اقتصرت القوائم النمطية سابقًا على رمز المنتج ووصفه الذي يقتصر فهمه على الصيادلة فقط باعتبارهم المختصين في علم الأدوية، حيث سيكون بإمكان الأطباء معرفة التصنيف العلاجي لجميع الأدوية العامة والتخصصية التي توفرها الدولة الليبية، والتي سيعتمد عليها الأطباء في وصف العلاج للمريض من خلال الوصفة الطبية .

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